На затопленій шахті дев'яту добу шукають гірників

Дев'яту добу триває рятувальна операція на шахті «Рудник» (Антрацитовський район, Луганська область). Доля трьох гірників залишається невідомою.

Про це УНІАН повідомили в Профспілці працівників вугільної промисловості України.

Рятувальникам не вдається справитися з припливом води. Станом на 11.00 її рівень вдалося знизити лише до позначки 121 м від поверхні. Ймовірне місцезнаходження шахтарів – горизонт 340 м.

На підприємстві працює експертна комісія, але офіційних версій причин аварії поки не називають, посилаючись на те, що ще не готові результати досліджень, немає аналізу проведених вимірювань.

Як повідомляв УНІАН, затоплення приватної шахти «Рудник» відбулося 5 вересня. На момент затоплення в транспортних просіках перебували троє гірників. 6 вересня прокурор Луганської області порушив кримінальну справу за фактом аварії.