На Львівщині перекинулися 11 вагонів з фосфором: 4 рятувальники - в реанімації

Надзвичайна ситуація сталася на Львівщині. 11 вагонів із жовтим фосфором - отруйною речовиною - перекинулися неподалік Ожидова у Бузькому районі. 6 цистерн загорілися, передає 5 канал . Постраждали 4 рятувальники, які першими прибули на місце аварії.

Як передає ІТАР-ТАРСпостраждалі, які опинилися на місці події першими, наразі знаходяться в реанімації.

До півночі вдалося згасити вогонь на шести цистернах, ліквідація вогню на інших продовжується. Робота по гасінню ускладнюється тим, що гасити фосфор водою не можна, оскільки він виділяє отруйний газ.

На місце події в підкріплення декільком десяткам пожежних розрахунків, викликаним з довколишніх районів Львівської області, прибули 150 службовців внутрішніх військ.

МНС запропонувало жителям довколишніх сіл евакуюватися і направило їм близько десяти автобусів, проте люди відмовляються залишати свої будинки. На даний момент охочих набралося тільки на один автобус. Примусової евакуації населення не буде, проте ніхто "не може передбачати наслідків аварії", цитує агентство представника львівських властей.

Смертельна доза жовтого фосфора становить десяту долю граму. Викликає ураження кісток, кісткового мозку, некроз щелепи. Фосфор застосовують у виготовленні мінеральних добрив, а також для так званих фосфорних бомб.