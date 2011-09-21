На шахті в Луганській області загинув 25-річний гірник

У Луганській області на шахті ім. Фрунзе державного підприємства «Ровенькиантрацит» в результаті обвалення порід покрівлі загинув прохідник 1986 року народження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Ровеньківському теркомі Андрія БОРЕЦЬКОГО.

За його словами, трагедія сталася вчора: під час прибирання гірської маси в забої 42-го західного вентиляційного штреку сталося обвалення порід покрівлі, з покрівлі вивалилося кілька глиб породи, одна з яких придавила прохідника. На шахту оперативно прибули рятувальники, які розчистили завал і за допомогою спецобладнання витягнули шахтаря.

Операція з врятування тривала приблизно 4 години, весь цей час прохідник перебував у свідомості, йому було надано необхідну медичну допомогу. Близько 19.00 гірника вдалося звільнити, але буквально через 7-10 хвилин після цього у шахтаря зупинилося серце.

«На жаль, реанімаційні заходи не дали результату, і прохідник помер. Сім`я втратила годувальника, осиротів син 2009 року народження», - сказав А. БОРЕЦЬКИЙ.

Зараз на підприємстві створено комісію спеціального розслідування, яка разом з органами профспілки з`ясовує точні обставини і причини цієї трагедії.