За тротил у спаленому гаражі затриманий екс-голова Бердянського міськсуду

Міліція затримала екс-голову Бердянського міськсуду – нині місцевого підприємця, в гаражі якого напередодні було виявлено понад 200 кг тротилу та інших боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про затримання власника гаража, де після пожежі 16 липня вночі було виявлено арсенал зброї, армійського спорядження та екіпірування обнародував сьогодні Центр громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області.

"Громадянин Д. затриманий відповідно до ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в ЦГЗ (УНІАН: Ст. 115 УПК України передбачає затримання на строк до 3-х діб. Після закінчення цього строку період перебування під вартою за рішенням суду може бути збільшений до 10 діб).

Де саме знаходиться під вартою колишній суддя, не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня після гасіння пожежі в одному з гаражів у Бердянську було знайдено близько 220,5 кг тротилу, 2 упаковки капсульних детонаторів, 1560 електродетонаторів, близько 7 кг ртуті, 90 метрів бікфордового шнура, патрони, пістолет, а також армійське екіпірування, лопати та інше спорядження з армійським маркіруванням.

5 тисяч 800 жителів найближчих будинків було евакуйовано за територію в радіусі 500 м.

У зв`язку з виявленням такого арсеналу Бердянським міськвідділом міліції було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами). Як покарання ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.