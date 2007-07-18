Як Катерина Ющенко і два поважні канадці палили ватру у таборі в Ворохті

Голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО та міністр закордонних справ Канади Пітер МАККЕЙ взяли участь у заключному гала-концерті XII Літнього табору для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як передає кореспондент УНІАН, Літній табір проходить з 6 по 20 липня у Ворохті за підтримки Канадського фонду «Дітям Чорнобиля» спільно з Міжнародним благодійним фондом «Нове покоління».

У заході також взяли участь канадський бізнесмен і філантроп Джеймс ТЕМЕРТЕЙ, представники дипломатичних місій країн, де проживає українська діаспора.

К.ЮЩЕНКО поспілкувалася з дітьми, які відпочивають у таборі, вручила їм подарунки, і разом вони запалили ватру.

Дружина Президента України висловила глибоке задоволення тим, що свято у Ворохті переросло в акцію національного масштабу. Звертаючись до дітей, К.ЮЩЕНКО висловила переконання, що в Україні вони ніколи не будуть самотніми.

Після офіційної церемонії закриття відбувся святковий концерт, у якому взяли участь діти, що відпочивають у таборі, а також зірки української естради.

У Літньому таборі-2007 перебувають на відпочинку 450 дітей із 32 шкіл-інтернатів України, а також 70 українських та 40 канадських волонтерів-вихователів. Цьогорічна акція проводиться під гаслом «Північ – Південь, Захід – Схід. Українців повен світ!».

Програма табору має на меті допомогти дітям-сиротам стати активними громадянами, зробити позитивний внесок у розвиток Української держави. Діти працювали у майстернях: «Здорове Я», «Спортивне Я», «Духовне Я» і «Творче Я», навчалися основним засадам роботи на комп’ютері, шити на швейних машинах. Також діти отримали інформацію про потенційні ризики роботи за кордоном і мали змогу ознайомитися з друкованими матеріалами на тему протидії торгівлі людьми. Особливо дітей цікавили стародавні українські традиції та звичаї.

За сприяння Івано-Франківської облдержадміністрації у таборі пройшли тренінги з профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, було організовано роботу різноманітних гуртків за інтересами, історико-краєзнавчі туристичні екскурсії, проведено зустрічі з працівниками МНС та УМВС в Івано-Франківській області.

Довідка УНІАН. Починаючи з 1996 року, Літній табір збирає в Карпатах дітей-сиріт з усієї України. Віктор і Катерина ЮЩЕНКИ безпосередньо брали участь у відкритті першого табору. Подружжя ЮЩЕНКІВ традиційно щороку відвідують його, спілкуються з дітьми, привозять подарунки, зокрема, мед з особистої пасіки Президента.