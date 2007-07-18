Янукович покарає винних в аварії під Львовом. Якщо побачить

Уряд прийме рішення про відповідальність винних в аварії під Львовом після завершення слідства і технічних експертиз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Це резонансна аварія, і нам треба робити висновки, але тільки після того, як одержимо інформацію експертів, правоохоронних органів, учених, зокрема власників цистерн – підприємство Казахстану, яке транспортувало до Польщі фосфор», - сказав він.

Прем`єр-міністр повідомив, що на місці події пожежа вже ліквідована.

«Зараз головним завданням стає ліквідація наслідків аварії», - підкреслив він.

В.ЯНУКОВІЧ також вважає, що спільними зусиллями «вдалося не допустити гіршої ситуації».

«Якщо ми побачимо винних – вони будуть покарані відповідно до закону», - підкреслив В.ЯНУКОВІЧ.

Як повідомляв УНІАН, о 16.55 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок нез’ясованих обставин сталася аварія вантажного потягу. У составі потягу знаходилося 58 вагонів, зокрема 15 спеціальних цистерн з небезпечною хімічною речовиною - жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоодержувач - Польща (станція Оклеса). Внаслідок аварії зашли з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких зайнялися. О 22.29 16 липня гасіння пожежі завершене і локалізоване поширення токсичних продуктів горіння.

У військово-клінічному центрі Міноборони України в Західному регіоні станом на вчорашній вечір знаходилося 15 постраждалих від розливу фосфору.