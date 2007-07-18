Концентрація фосфорного ангідриду в повітрі перевищує норму в 23 рази

Станом на 8.00 18 липня спеціальними підрозділами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України одержані попередні результати моніторингу навколишнього середовища на місці аварії вантажного поїзду з цистернами фосфору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, за даними аналітичного моніторингу, в атмосферному повітрі населених пунктів Ангелівка і Лісове виявлено фосфорний ангідрид концентрацією 3,5 мг/куб.м (при нормі 0,15 міліграм/куб. м).

Водночас у повідомленні наголошується, що за даними аналітичного контролю Державної екологічної інспекції в Львівській області, забруднення грунтів і поверхневих вод не зафіксовано.

За даними прес-служби, представники Мінприроди взяли участь в роботі обласної комісії Львівської державної адміністрації, 17 липня було видано наказ по Держуправлінню в Львівській області «Про реагування на надзвичайну ситуацію техногенного характеру».

Крім того, було проведене засідання міжвідомчої комісії з питань моніторингу навколишнього середовища Львівської області, на якому було визначено порядок проведення моніторингу навколишнього середовища суб`єктами державного моніторингу і встановлені терміни подачі відповідної інформації.

Як повідомляв УНІАН, о 16.55 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидов Львівської залізниці в результаті нез’ясованих обставин сталася аварія вантажного поїзду. У складі потягу було 58 вагонів, зокрема, 15 спеціальних цистерн з небезпечною хімічною речовиною - жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоодержувач - Польща (станція Оклеса). В результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 із яких зайнялися. О 22.29 16 липня гасіння пожежі завершено і локалізовано розповсюдження токсичних продуктів горіння.

У військово-клінічному центрі Міноборони України в Західному регіоні станом на вчорашній вечір перебувало 15 постраждалих від розливу фосфору.

Жовтий фосфор - дуже отруйна, вогненебезпечна речовина, яка може завдати істотної шкоди здоров`ю людини і навколишньому середовищу.