Концентрація фосфорного ангідриду в повітрі перевищує норму в 23 рази

11:28, 18 липня 2007
Суспільство
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Результати моніторингу Мінприроди

Співробітники МНС ліквідують наслідки аварії на Львівщині. 17 липня Станом на 8.00 18 липня спеціальними підрозділами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України одержані попередні результати моніторингу навколишнього середовища на місці аварії вантажного поїзду з цистернами фосфору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, за даними аналітичного моніторингу, в атмосферному повітрі населених пунктів Ангелівка і Лісове виявлено фосфорний ангідрид концентрацією 3,5 мг/куб.м (при нормі 0,15 міліграм/куб. м).

Водночас у повідомленні наголошується, що за даними аналітичного контролю Державної екологічної інспекції в Львівській області, забруднення грунтів і поверхневих вод не зафіксовано.

За даними прес-служби, представники Мінприроди взяли участь в роботі обласної комісії Львівської державної адміністрації, 17 липня було видано наказ по Держуправлінню в Львівській області «Про реагування на надзвичайну ситуацію техногенного характеру».

Крім того, було проведене засідання міжвідомчої комісії з питань моніторингу навколишнього середовища Львівської області, на якому було визначено порядок проведення моніторингу навколишнього середовища суб`єктами державного моніторингу і встановлені терміни подачі відповідної інформації.

Як повідомляв УНІАН, о 16.55 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидов Львівської залізниці в результаті нез’ясованих обставин сталася аварія вантажного поїзду. У складі потягу було 58 вагонів, зокрема, 15 спеціальних цистерн з небезпечною хімічною речовиною - жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоодержувач - Польща (станція Оклеса). В результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 із яких зайнялися. О 22.29 16 липня гасіння пожежі завершено і локалізовано розповсюдження токсичних продуктів горіння.

У військово-клінічному центрі Міноборони України в Західному регіоні станом на вчорашній вечір перебувало 15 постраждалих від розливу фосфору.

Жовтий фосфор - дуже отруйна, вогненебезпечна речовина, яка може завдати істотної шкоди здоров`ю людини і навколишньому середовищу.

 

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