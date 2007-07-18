Рудьковський розповів свою версію причин фосфорної аварії

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ не виключає, що причиною аварії вантажного потягу під Львовом став технічний стан цистерн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення він висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Поки що складно судити, що сталося. Мені здається, що це все-таки технічний стан цистерн, в яких здійснювалося перевезення. У нас є додаткова інформація, яка зараз перевіряється, і лише після завершення перевірки, її можна буде обнародувати», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Міністр також підкреслив, що питання про відповідальність посадовців можна розглядати лише після завершення технічної експертизи і слідства.

«Ми тоді маємо визначити, хто в цій ситуації винен – якщо українська сторона, то відповідатиме українська юридична особа. Буде прийняте рішення уряду, і відповідатимуть і посадовці. Якщо буде винна іноземна сторона, то нестиме відповідальність іноземна юридична особа», - пояснив він.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ також повідомив, що відповідно до його наказу в Міністерстві транспорту і зв`язку створена технічна комісія.

Міністр підкреслив, що за кілька днів до аварії потягу дані контролю стану залізничних колій на цій ділянці підтвердили їх надійність.

«Тому ми готували цю ділянку для швидкісного руху – 120 км/год. А рух цього потягу здійснювався на швидкості 57 км/год. Не було підстав стверджувати, що щось сталося з рейками. Але остаточно це можна буде стверджувати після завершення слідства», - підкреслив він.