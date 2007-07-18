«Казфосфат» ручається за цистерни, в яких перевозився фосфор

Партія з фосфором, яку перевозив потяг, що зазнав аварії у Львівській області, була передана в технічно справних цистернах. Про це УНІАН повідомила радник голови правління ТзОВ «Казфосфат» Айсулу ОРАЗОВА.

«Ця партія з жовтим фосфором відповідно до технологічного регламенту була передана в технічно справних цистернах, згідно з відповідними актами офіційним представникам перевізника - АТ НК «Казахстан Темір Жоли» на станції Аса 5 липня 2007 року і була відправлена перевізником 6 липня 2007 року в 01 год. 50 хв. поїздом №3801», - йдеться в повідомленні «Казфосфат» з посиланням на А.ОРАЗОВУ. За її даними, в 15 цистернах перевозилося 600-700 тонн фосфору, що є звичайною партією. Вантаж супроводжували представники відправника.

Як повідомила А.ОРАЗОВА, ТзОВ «Казфосфат» направило в Україну 5 своїх фахівців на місце аварії вантажного потягу. «Група наших фахівців перебуває зараз в Україні для надання максимальної допомоги в усуненні наслідків аварії, сприяння комісії з розслідування причин аварій, а також з`ясування інших питань, пов`язаних з цією НП», - зазначила вона.

За її словами, детальнішу інформацію компанія надасть щойно одержить об`єктивну інформацію від своїх фахівців з місця аварії.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок 16 липня о 16 год. 50 хв. за місцевим часом у Буському районі Львівської області на 12 км залізничного перегону Красне-Ожидів при проходженні вантажного потягу №2005 загальним составом у 58 вагонів сталося сходження з колії вагонів, з яких 15 цистерн було завантажено жовтим фосфором, що є продукцією ТзОВ «Казфосфат». Цистерни належать «Казфосфату». Внаслідок аварії сталася розгерметизація однієї чи кількох цистерн, в результаті чого сталося самозаймання фосфору. Цистерни слідували зі станції Аса (м. Тараз, Казахстан) до станції Оклесна (Республіка Польща).

Учора, 17 липня, міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ повідомив, що люди, які супроводжували потяг, перед сходження цистерн з колії почули стук. У зв`язку з цим міністр зазначив, що необхідно перевірити візки, на яких везли цистерни, а також пристрої, що контролюють тиск у цистернах.

"Укрзалізниця" розглядає три версії аварії: проблеми із залізничними коліями, проблеми з рухомим складом або недотримання правил перевезення небезпечних вантажів.

Довідка УНІАН. Товариство з обмеженою відповідальністю "Казфосфат" засноване 27 жовтня 1999 р. На сьогодні учасниками товариства з 10 липня 2003 р. є Компанія "EnergoTherm B.V." і Компанія "UnterTherm B.V."

Основними видами діяльності товариства є:

видобування, збагачення і переробка мінеральної сировини, випуск на її основі промислової продукції і товарів народного споживання;

проведення геологорозвідувальних робіт;

виробництво мінеральних добрив, жовтого фосфору і його сполук;

видобування і переробка фосфоритної руди.

Товариство об`єднує в собі Жамбильський філіал (Новоджамбульський фосфорний завод-НДФЗ), Таразький філіал ТзОВ "Казфосфат" "Мінеральні добрива", філіал ТзОВ "Казфосфат" гірничо-переробний комплекс "Каратау", філіал ТзОВ "Казфосфат" "Залізнично-транспортний комплекс", Степногорський філіал ТзОВ "Казфосфат" "Хімічний завод", Шимкентський філіал (ЦСМС) ТзОВ "Казфосфат", "Казфосфат" гірничо-переробний комплекс "Чулактау".

ТзОВ "Казфосфат", по суті, представляє фосфорну промисловість Республіки Казахстан, будучи лідируючою компанією з виробництва фосфоровмісної продукції на території країн СНД.

Продукція ТзОВ "Казфосфат" постачається на ринки Східної Європи, країн СНД, Китаю, а також на внутрішній ринок.