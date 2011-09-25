«Океан Ельзи» виступить у Кремлівському палаці

Українська рок-група «Океан Ельзі» 27 вересня дасть концерт в Державному Кремлівському палаці у Москві.

Як повідомили УНІАН організатори, виступ відбудеться у супроводі симфонічного оркестру МВС Росії.

«Група підготувала для своїх шанувальників справжній подарунок – рок-виступ у супроводі симфонічного оркестру. Особливість програми полягає в тому, що музиканти не створювали спеціальні аранжування, як це зазвичай буває. Кращі композиції «Океану Ельзи» будуть виконані у роковій, властивій групі манері, а оркестр гратиме свої партії», - йдеться в повідомленні.

Лідер «Океан Ельзи» Святослав ВАКАРЧУК зазначив, що кілька років тому група вже виконувала акустичну програму: «А ось симбіоз рок-групи і симфонічного оркестру в чистому вигляді, для нас є новим досвідом».

«Вибір формату «Океан Ельзи» плюс оркестр продиктований в першу чергу майданчиком. Таке пафосне місце, як Кремль, припускає і достатньо пафосний формат», - сказав С.ВАКАРЧУК.

Він повідомив, що перед концертом планується провести дві репетиції.

С.ВАКАРЧУК не виключив, що до програми будуть включені пісні, які дуже рідко або взагалі не виконувалися в Москві.

На сьогодні «Океан Ельзі» - одна з найбільш гастролюючих груп в СНД. Колектив кілька разів було визнано кращою концертною групою Східної Європи.