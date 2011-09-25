Триває Всеукраїнський фестиваль корейської культури та мистецтв

У Кривому Розі на Дніпропетровщині триває XVI Всеукраїнський фестиваль корейської культури та мистецтв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

До міста прибули близько 300 учасників фестивалю – художні й хореографічні колективи, співаки з регіонів України, країн СНД та Кореї. У фестивалі також взяв участь Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Корея в Україні КІМ Ин-Цджуна та президент Асоціації корейців України КАН Ден Сіка.

Протягом трьох днів криворіжці знайомляться з надбанням корейської культури: музикою, танцями, живописом. У рамках фестивалю працює виставка світлин українського фотографа Віктора СПІВАКА «Із Кореї з любов’ю».

Сьогодні ж відбудеться гала-концерт художніх колективів.

Також у рамках фестивалю відбулися збори Координаційної ради асоціації корейців України. Діяльність цієї Асоціації спрямована на збереження національної культури, традицій та мови громадян України, корейців за національністю, сприяння захисту їх законних прав та інтересів, зміцнення дружніх зв`язків корейського та українського народів.