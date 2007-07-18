Мінфін: На Держреєстр виборців передбачено більше 52 млн. грн.

Більш як 52 млн. грн. бюджетних коштів передбачено на створення органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві фінансів України.

За інформацією прес-службі міністерства, сьогодні на засіданні уряду було прийнято підготовлену Міністерством фінансів постанову КМУ «Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців».

Постанову прийнято на виконання вимог статті 34 Закону України «Про Державний реєстр виборців», зокрема, з метою нормативного врегулювання порядку утворення регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, а також з метою встановлення критеріїв визначення чисельності працівників цих органів.

Так, чисельність працівників органу ведення Реєстру визначається, виходячи з кількості виборців, включених станом на 26 березня 2006 року до списків виборців на дільницях, що були утворені на межах території, на яку поширюються повноваження цього органу.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» передбачені видатки у обсязі 51 млн. 629,3 тис. грн. для місцевих органів виконавчої влади та самоврядування на створення органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців, а також у обсязі 780,9 тисяч гривень Міністерству закордонних справ - на виконання функцій органу ведення та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України.