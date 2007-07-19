Аварія пасажирського автобуса під Алуштою: 6 людей загинули, 46 поранені

Вчора о 21.30 у Криму поблизу с.Ізобільне (Алушта) на автошляху Сімферополь - Алушта - Ялта через відмову гальмової системи перевернувся приватний рейсовий автобус з Умані, у якому перебувало 52 пасажири і 2 водії.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті ДТП загинуло 6 осіб та постраждало 46, у тому числі 12 дітей (1991 - 1997 р.н.), з яких до Алуштинської центральної міської лікарні госпіталізовано 26 осіб, у тому числі 11 дітей (у важкому стані знаходиться 21 особа, з них 6 дітей).

Решті 20 постраждалим була надана перша медична допомога безпосередньо на місці виникнення надзвичайної ситуації, без госпіталізації. На місці події працювали підрозділи МНС, МВС та бригади швидкої медичної допомоги МОЗ.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.