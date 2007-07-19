Аварія автобуса в Алушті: обшивку здерло разом з пасажирами (фото)

На трасі Сімферополь-Алушта розбився замовний автобус, який перевозив людей з Умані на відпочинок в Ялту: 6 чоловік загинуло, більше 40 чоловік постраждали.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, всього в автобусі перебувало 54 чоловік (зокрема двоє водіїв).

Аварія сталася 18 липня о 21:30 в районі села Ізобільне (Алуштинський регіон Криму).

"Замовний автобус марки "Karoza", який перевозив людей з Умані на відпочинок до Ялти, перетнув Ангарський перевал і спускався до Алушти. За попередньою інформацією, через відмову гальм автобус не вписався в поворот і на високій швидкості правою стороною "притерся" до кам`яної захисної стіни. Вона буквально здерла обшивку автобуса разом з пасажирами. Декілька чоловік випали з автобуса на ходу", - повідомили в МНС Криму.

На місце надзвичайної ситуації були направлені підрозділи МНС з Алушти, Ялти і Сімферополя. На місці ДТП працювали 15 бригад швидкої медичної допомоги. Співробітники ДАІ обмежили пересування автотранспорту в районі дорожньої аварії.

За даними МНС Криму, 7 чоловік, зокрема дитина, перебувають в реанімації. Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління ДАІ Криму, в результаті ДТП 6 чоловік загинуло і 44 дістали травми різних ступенів. Серед постраждалих є жінки і діти, переважно жителі Умані й області.

Водій автобуса, що потрапив у ДТП, за даними ДАІ, має водійський стаж - 10 років. Автобус рухався за маршрутом "Чернігів – Умань - Ялта". За інформацією кримського МНС, ця дорожня аварія відбулася на тому ж самому місці, де менше трьох років тому в ДТП загинуло 17 чоловік.

Фото прес-служби Управління ДАІ Криму