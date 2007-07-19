Луценко про спецпідрозділ, 500 гривень, Януковича та жирування чиновників

Лідер блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО виступає за створення національного антикорупційного бюро для розслідування особливо важливих справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на прес-конференції.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у бюро мають бути зосереджені слідчі з особливо важливих справ, спецпідрозділи, які існують на базі УБОЗ МВС.

Він підкреслив, що «в одному кулаці, в одному органі від «А» до «Я» мають розслідуватися справи, які стосуються чиновників I-III категорій, тобто починаючи від прем’єр-міністра України до голів райдержадміністрацій, суддів».

За його словами, такий орган мав би діяти під контролем парламенту, а керівник його призначався б Президентом України.

Як наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, крім цього завдання, його блок іде на парламентські вибори з основною тезою - про необхідність скасування депутатської недоторканності. Він вважає, що «це перший крок хрестового походу проти корупції та злочинності в нашій країні».

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що з наступного тижня блок ініціюватиме кампанію по збору підписів виборців за скасування недоторканності депутатів Верховної Ради України.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, також блок іде на вибори з тим, що мінімальна заробітна плата має становити не менше 500 грн., а рівень середньої заробітної плати має бути піднятий до 2100 грн., і треба підняти не менш як на третину трудові пенсії, а також збільшити виплати по народженню другої дитини до 12 тис. грн.

Ю.ЛУЦЕНКО вважає це цілком реальним «при сьогоднішній економічній базі, при відновленні роботи економіки України, при величезних можливостях під час проведення Євро-2012 в нашій країні, що принесе багатомільйонні інвестиції».

Він відкинув «закиди пана ЯНУКОВИЧА», що це популізм, і наголосив на небажанні уряду виконувати діючі закони. «Віктору Федоровичу (ЯНУКОВИЧУ - УНІАН) я хотів би нагадати хоча б про те, що за 2006-2007 роки його уряд збільшив зовнішнє запозичення на 100 млрд. грн.», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, соратник прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, голова Верховної Ради Криму (Анатолій ГРИЦЕНКО – УНІАН) «днями купив собі автомобіль за 1 млн. 200 тис. грн.». Як заявив Ю.ЛУЦЕНКО, «сьогодні чиновництво жирує».

Він зазначив, що також необхідно переглянути корупційні схеми розподілу газу, де посередники роблять «значні накрутки».