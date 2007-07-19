Як привезти тіла загиблих в аварії під Алуштою додому?

В Умані Черкаської області створили спеціальний штаб з надання допомоги потерпілим в аварії автобуса під Алуштою.

Про це повідомив міський голова Умані Юрій БОДРОВ на прес-конференції.

Він наголосив, що уманська влада допоможе потерпілим в ДТП жителям міста ліками, підтримає грошима та допоможе повернутися додому.

За словами Ю.БОДРОВА, сьогодні на місце аварії для з’ясування ситуації виїхали заступник міського голови Умані Петро ПАЄВСЬКИЙ та головний спеціаліст відділу охорони здоров’я В’ячеслав АНАНІЙЧУК.

Також, заначив Ю.БОДРОВ, влада зараз шукає авто для доставки загиблих в місто. Найбільша проблема – відсутність холодильника. Як варіант розглядають можливість відправити за тілами машину з подвійною обшивкою, для охолодження мають намір використати лід.

При цьому міський голова зазначив, що досі немає точної інформації, скільки людей загинуло, а також, чи є серед них діти.

Також поки не вдалося довідатися, чи замовниця автобуса для відпочинку в Криму була зареєстрована в Умані офіційно підприємцем. У міській податковій даних про замовницю автобуса не знайшли, зараз у міської влади нема навіть точного її прізвища.

Ю.БОДРОВ також додав, що про автобус вдалося дізнатися, що придбаний він був у 2002 році фермером зі Звенигородського району Черкаської області, а згодом через доручення був переданий у приватне користування в Чернігів. Техогляд автобус пройшов у липні 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 липня на автодорозі Сімферополь-Алушта-Ялта в ДТП потрапив автобус з Умані, в якому перебувало 54 чол. (52 пасажири і 2 водії). За даними МНС Криму, внаслідок аварії загинули 6 чоловік і постраждали 46, зокрема 12 дітей (за даними ДАІ Криму, загинули 6 чоловік, постраждали - 44).

За даними кримського Главку МНС, із 46 постраждалих 26 чоловік госпіталізовані, зокрема 11 дітей.

Інформацію про потерпілих у ДТП під Алуштою їхні родичі можуть одержати за телефоном (0652) 27-44-40 МНС у Сімферополі.