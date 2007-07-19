Пам’ятник Івану Павлу ІІ встановили на Івано-Франківщині

Автором монумента є архітектор із Кракова

У селищі Більшівці Галицького району Івано-Франківської області біля костелу Кармелітів освячено пам’ятник Папі Римському Івану Павлу ІІ. У селищі Більшівці Галицького району Івано-Франківської області біля костелу Кармелітів освячено пам’ятник Папі Римському Івану Павлу ІІ. Як повідомили УНІАН у Галицькій райдержадміністрації Івано-Франківської області, подія відбулася в рамках відзначення 230-річчя коронування чудотворного образу Божої Матері Більшівцівської. Освячення пам’ятника понтифіку здійснив єпископ Львівської дієцезії Римо-католицької церкви Мар`ян БУЧЕК . Автором монумента є архітектор із Кракова Яцек ВЕСЛАВОВИЧ.

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