Пам’ятник Івану Павлу ІІ встановили на Івано-Франківщині
20:31, 19 липня 2007Суспільство
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Автором монумента є архітектор із Кракова
|Папа Римський Іван Павел ІІ
Як повідомили УНІАН у Галицькій райдержадміністрації Івано-Франківської області, подія відбулася в рамках відзначення 230-річчя коронування чудотворного образу Божої Матері Більшівцівської. Освячення пам’ятника понтифіку здійснив єпископ Львівської дієцезії Римо-католицької церкви Мар`ян БУЧЕК .
Автором монумента є архітектор із Кракова Яцек ВЕСЛАВОВИЧ.
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