Скільки грошей втрачає держава на ремонтах доріг. Пресс-конференція голови Тендерної палати

11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція голови правління Тендерної палати України Володимира Лаби на тему: “Скільки коштів втрачає держава на ремонтах доріг”, на якій буде повідомлено про виявлені Тендерною палатою України зловживання Автодром при витрачанні державних коштів (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.