Україна і Словаччина вирішили обміркувати реверсний напрямок газу

Україна і Словаччина домовилися опрацювати можливість транспортування природного газу на кордоні в реверсному режимі, повідомляє прес-служба українського МНС, голова якого Віктор Балога очолював делегацію на засіданні українсько-словацької комісії з питань економічної, промислової та науково-технічної співпраці. Словацьку частину комісії очолив міністр економіки та будівництва Юрай Мішков.

На засіданні сторони обговорили широкий спектр питань двосторонньої співпраці, зокрема в галузі енергетики, енергоефективності й енергозбереження, транспорту, сільського господарства, стандартизації, метрології, оцінки відповідності та захисту прав споживачів.

Словацька сторона висловила зацікавленість в участі в модернізації української газотранспортної системи (ГТС) і зазначила, що транзит природного газу через українську газотранспортну систему, з урахуванням витрат на реконструкцію української ГТС, економічно ефективніший, ніж будівництво нових газопроводів.

Раніше в червні ц.р., президент України Віктор Янукович запрошував Словаччину брати участь в модернізації української ГТС, зауважує РосБізнесКонсалтинг.