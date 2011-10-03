Коновалюк: суспільство і ЗМІ недооцінюють ризики нелегальної міграції

«Українське суспільство і ЗМІ в першу чергу недооцінюють ризиків нелегальної міграції та тероризму», - вважає народний депутат Валерій КОНОВАЛЮК.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи криваві події в Одеській області. (УНІАН: у ніч на 30 вересня в Одеській області під час затримання громадянина РФ Аслана ДІКАЄВА, який розшукувався за скоєння вбивства, в перестрілці зі злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо отримали поранення. В пошуках А.ДІКАЄВА й двох його спільників було задіяно декілька тисяч співробітників управлінь внутрішніх справ трьох областей. Пізніше співробітникам міліції вдалося встановити місцеперебування злочинців у Одесі. Там 1 жовтня майже 4 години тривала спецоперація з їх знешкодження. Двох злочинців було вбито, третьому вдалося втекти, зараз проводяться заходи щодо його затримання.)

За словами депутата, в Україні досі не створено систему обліку нелегальних мігрантів. У зв`язку з цим, вважає В.КОНОВАЛЮК, «у нашій країні назріла гостра необхідність формування біометричної системи ідентифікації мігрантів, адже сьогодні ніхто не може сказати, скільки саме в країні таких людей і чим вони займаються: торгують на ринках, або, подібно ДІКАЄВУ, який нелегально проживав у Одесі, скоюють вбивства на замовлення й розстрілюють українських міліціонерів».

За словами депутата, основою для створення такої системи можуть стати біометричні карти мігранта, впровадження яких передбачає закон «Про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України», прийнятий Верховною Радою 23 вересня.

«3% населення Землі, а якщо точніше – 215 мільйонів осіб, вважаються мігрантами. Про це свідчить статистичні дані Міжнародної організації з міграції та Світового банку, - підкреслив народний депутат. - За їхніми даними, минулого року кількість мігрантів в Україні коливалася в межах 5,25 мільйонів, що становить 11,6% від загальної кількості тих, хто проживає в країні».

За словами В.КОНОВАЛЮКА, це величезна проблема. За даними депутата, в 2009-2010 роках українськими правоохоронними органами було виявлено 29 тисяч нелегальних мігрантів. І це, як стверджує експерт, верхівка айсберга. «Згідно з даними дослідження міграційної ситуації, проведеного робочою групою ІА «Наш Продукт», найбільша кількість нелегалів із Кавказького регіону – на півдні та сході України. Лише в Одеському регіоні, згідно з результатами дослідження, перебуває понад 10 тис. вихідців із Чечні», - говорить депутат.

Відсутність дієвої міграційної політики в Україні, за словами В.КОНОВАЛЮКА, й «спровокувало одеські події. Якщо розібратися в суті трагедії, що сталася, то Аслан ДІКАЄВ, у першу чергу спочатку став нелегальним мігрантом, а вже потім придбав статус злочинця. А керівництво Державної міграційної служби фактично зірвало створення системи обліку мігрантів із використанням біометричних даних, яка могла б стати дієвим механізмом для правоохоронців при виявленні й припиненні в`їзду кримінальних елементів в Україну».

При цьому В.КОНОВАЛЮК нагадав, що «створення системи обліку іноземців і осіб без громадянства, які в`їжджають на територію України, з фіксацією їх біометричних даних, та інтеграція такої системи в загальноєвропейську разом із впровадженням громадянам України паспортних документів, у яких містяться біометричні ідентифікатори, передбачені Указом Президента України №622 «Про концепцію державної міграційної політики» від 30 травня 2011 року».

Народний депутат упевнений, що біометричні документи не лише дозволять нашій країні сформувати грамотну міграційну політику, але й ефективно боротися з торгівлею людьми, забезпечать рівний доступ мігрантів до служб охорони здоров`я, запобігатимуть підробці документів.