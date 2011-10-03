Томенко: знову немає винних

Якщо уряд підтримав опозицію в частині збереження пільг для соціальних категорій, то треба бодай політично притягнути до відповідальності винних в ситуації зі спробою їх ліквідації.

Про це заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО сьогодні на брифінгу після Погоджувальної ради парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

«Те, що пропонує уряд, зокрема, зміст меморандуму, підписаного з афганцями та чорнобильцями, значною мірою відповідає пропозиціям опозиції, але виникає питання: в ситуації, яка склалася, знову немає винних», - наголосив він.

За словами віце-спікера, уряд повинен чітко сказати: чи урядовці несуть відповідальність за розгляд та прийняття законопроекту про ліквідацію пільг, чи парламентський Комітет з питань правосуддя (голова Сергій КІВАЛОВ), який «на своєму таємному засіданні чомусь вирішив визначати соціальну політику в країні».

М.ТОМЕНКО нагадав, що законопроект «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» (р.н.7562), був зареєстрований урядом 14 січня 2011 року, а восени перереєстрований (р.н.9127) під тією ж назвою і без жодної зміни в частині ліквідації соціальних пільг та, після розгляду Комітету з питань правосуддя, винесений у сесійну залу з рекомендацією прийняття не лише в першому читанні, а й в цілому. «Натомість тепер виникає ситуація: уряд у згаданому меморандумі з афганцями і чорнобильцями пропонує практично весь законопроект ліквідувати», - додав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер наголосив, що опозиція рада, що її почули після 9 місяців розгляду цієї проблеми, водночас, за його словами, залишається відкритим питання, хто візьме на себе відповідальність за внесення та прийняття згаданого законопроекту. Він наголосив, що це вже не перша історія, коли урядом вноситься законопроект і вимагається розглянути його невідкладно, а згодом уряд і Президент заявляють, що він «злочинний і антинародний».

«Тому для нас принципово: хто буде нести відповідальність за даний законопроект, який сьогодні уряд пропонує практично відхилити», - підсумував М.ТОМЕНКО.