В Азарова придумали віддати функції БТІ в приватні руки

На виконання доручення Президента в Україні розпочато роботу зі спрощення процедури видачі БТІ технічних довідок та реєстрації права власності на нерухомість.

Про це доповів главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Зауваживши, що глава держави неодноразово наголошував на необхідності спрощення зазначених процедур, А.БЛИЗНЮК сказав: «Ми з фахівцями розглянули це питання. Ми пропонуємо нову систему, за якої не тільки БТІ, а й інститути з відповідними можливостями та приватні підприємці, які хочуть займатися цим бізнесом, з урахуванням державної політики, зможуть це робити». Міністр підкреслив, що таким чином буде демонополізований ринок послуг із виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна.

За словами А.БЛИЗНЮКА, Президент доручив йому підготувати цілісний пакет пропозицій з цього питання та внести його на розгляд Комітету з економічних реформ.