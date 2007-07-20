Через Вєрку Сердючку Кіркорову соромно за Росію

Російський естрадний виконавець Філіп Кіркоров має намір почати в Росії акцію на підтримку українського виконавця Андрія Данилка, який виступає під псевдонімом «Вєрка Сердючка».

Про це співак заявив на своїй прес-конференції в Ялті.

Коментуючи підсумки пісенного конкурсу «Євробачення-2007», Кіркоров відзначив, що найяскравішим виступом на конкурсі був вихід «Вєрки Сердючки», яка зайняла 2-е місце. «Звичайно, ми вболівали за наших дівчаток, але за Данилко я хвилювався. Особливо за ту хвилю, яка пішла після виступу. Нібито він співав «Раша гудбай»... Це несправедливо по відношенню до Андрія. Він ніколи не піде на такий дешевий хід, це людина з гумором, треба його читати між рядків, а не сприймати все «в лоб», - сказав Кіркоров.

За словами російського співака, слід віддати належне «мужності і терпінню» Данилка, який «виступив гідно, і трохи не вистачило йому до перемоги». «Мені вдвічі соромно за Росію, за те, що так поставилися після конкурсу. Але його друзі з ним, все, що треба, ми для нього зробимо. Коли з трансляції «Слов`янського базару» в Росії, де найяскравішими виступами були його виступ і Ротару, вирізають весь виступ Данилка, це дуже негарно. Ми повернемося і почнемо акцію в його підтримку», - цитує слова Кіркорова газета «Ялтинський кур`єр».

Обком