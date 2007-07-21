На Львівщині тривають роботи з ліквідації техногенної катастрофи

На Львівщині продовжуються роботи з ліквідації техногенної катастрофи, що сталася 16 липня внаслідок сходження з залізничної колії цистерн з жовтим фосфором.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, станом на сьогоднішній ранок обстановка в зоні надзвичайної ситуації знаходиться під повним контролем. Проводяться роботи з підняття і транспортування цистерн з жовтим фосфором. Піднято і завантажено на залізничні платформи 5 цистерни. На 9 цистернах здійснюються роботи з ліквідації пробоїн та тріщин. Цілодобово підтримується подача пожежної піни на пошкоджені цистерни та забруднену фосфором територію.

За результатами моніторингу довкілля (повітря, води, грунту, продуктів рослинництва) відхилень від діючих нормативів не виявлено.

З початку виникнення надзвичайної ситуації госпіталізовано 184 особи, з них 52 дітей, 14 рятувальників, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі, три медичних працівники, які надавали невідкладну медичну допомогу в зоні надзвичайної ситуації, решта - мешканці навколишніх населених пунктів. Тяжкохворих немає. 6 працівників МНС перебувають в стані середньої тяжкості, у решти стан задовільний.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяно 168 чол. особового складу та 41 одиниця техніки від МНС, 8 пожежних і 3 відновлювальних потяги Укрзалізниці, 203 працівника МВС, 64 чол. особового складу та 22 од. техніки Міноборони, представники підприємства з виробництва жовтого фосфору - ТОВ "Казфосфат" Республіки Казахстан та 138 медичних працівників, задіяних до проведення профілактичних оглядів населення.