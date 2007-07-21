Співробітник профспілки продала дитячий табір

На Харківщині порушено кримінальну справу проти посадовця, яка незаконно продала майно дитячого табору вартістю 1,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків із громадськістю МВС України, працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито співробітника профспілкової організації. Вона, без узгодження з комітетом профспілок, незаконно уклала угоду з місцевою жителькою про продаж останній цілісного майнового комплексу дитячого оздоровчого табору, чим завдала збитки державі на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

Міжрайонною прокуратурою за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).