Генпрокурор незадоволений слідчими, оперативниками і Міністерством освіти

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО незадоволений рівнем нагляду прокуратури за оперативно-розшуковою діяльністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він зазначив сьогодні під час розширеного засідання колегії Генеральної прокуратури.

«Проблеми з наглядом за оперативно-розшуковою діяльністю існують. Вони вам всім відомі, і вам відомі причини», - сказав він, додавши, що головною причиною недоліків у процесі нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю є недосконалість чинного законодавства.

Водночас, за словами О.МЕДВЕДЬКА, незважаючи на це, нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю потребує покращення.

Він зазначив, що під час наради працівників правоохоронних органів обговорювалася ситуація, що склалася в Міністерстві освіти та науки, особливо під час періоду складання абітурієнтами вступних іспитів до навчальних закладів. Однак досі, наголосив він, ситуація суттєво не змінилася.

«Тому треба покращити роботу тих органів, які повинні виявляти такі ситуації», - сказав генпрокурор.

Він також наголосив, що всього в державі за перше півріччя поточного року внаслідок оперативно-розшукової діяльності виявлено 150 злочинів. При цьому по 46 з них порушені кримінальні справи і 39 – направлені до суду. Позитивним фактом є той, за його словами, що жодна справа поки не закрита.