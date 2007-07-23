Євро-2012: Україна і Польща перейдуть від ейфорії до практики

Представники федерацій футболу України та Польщі цими вихідними у Львові уклали угоду про співпрацю у рамках підготовки до Євро-2012. Перший спільний проект - промо-тур „Літо з радіо: назустріч Євро-2012” - стартував уже цієї неділі.

Як передає Німецька хвиля, у суботу керівництво української та польської футбольних федерацій провели бізнес-ланч, результатом якого й стало підписання угоди про координацію дій, зокрема про взаємне інформування щодо заходів, які здійснюються у рамках підготовки до Євро-2012. Коментуючи цю подію, віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко зазначив: „Нам час уже відійти від ейфорії, спричиненої перемогою в Кардифі, й переводити наші зусилля в практичну площину, щоб ми змогли в Польщі й Україні до 2010 року презентувати аудиторам УЕФА наші здобутки в контексті Євро-2012”. Представники польської та української сторін наголосили, що проведення чемпіонату є чудовим шансом для обох країн підтвердити імідж європейських держав. А першим спільним проектом став концертний промо-тур, який пройде містами України й Польщі, де заплановано провести матчі європейського чемпіонату. Серед учасників концертів такі виконавці як польська рок-група „Перфект” чи українська співачка Руслана.