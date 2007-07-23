У Запоріжжі з автоматів обстріляли редакцію газети

У Запоріжжі невідомі з автоматів обстріляли редакцію місцевої газети «Істеблішмент».

Як повідомили УНІАН у керівництві Управління МВС України в Запорізькій області, повідомлення про стрілянину надійшло до правоохоронців сьогодні вночі – приблизно о 2.45.

«Виїхавши на місце події, співробітники міліції встановили, що факт стрілянини дійсно мав місце й виявили на місці події автоматні гільзи», - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, з автоматичної вогнепальної зброї було розбито вікна на першому поверсі будівлі, де розташована редакція, й вікна на балконі, розташованому біля приміщення, де зазвичай знаходяться журналісти.

За попередніми даними, нічого не викрадено, інших пошкоджень у будівлі редакції немає.

Правоохоронцями вирішується питання про порушення кримінальної справи поки за фактом хуліганства. Проте не виключена подальша перекваліфікація в разі появи якихось додаткових відомостей у справі. На місці події працює оперативно-слідча група.