ЄС розробить програму допомоги виноробству в Україні

У листопаді розпочнеться розробка програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу виноробній галузі України.

Про це у коментарі УНІАН повідомив президент Українського бюро винограду і вина Іван ПЛАЧКОВ, посилаючись на слова голови Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ.

Зокрема, за словами І.ПЛАЧКОВА, 1-2 жовтня ц.р. глави дипломатичних місій низки країн Європейського Союзу і Великої Британії на запрошення президента Українського бюро винограду і вина відвідали провідний виноробний регіон України - Бессарабію.

До складу делегації входили: Ж.М.ТЕЙШЕЙРА, посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР, посол Греції в Україні Георгіос ГЕОРГУНТЗОС, Повноважний міністр Посольства Республіки Болгарія в Україні Пламен БУНЗІН і консул Польщі в Україні Богуслав ГЕРТРУДА.

Як розповів президент Українського бюро винограду і вина, європейські дипломати, які відвідали місцеві виноробні заводи і змогли гідно оцінити відмінну якість продукції підприємств, які входять до складу Українське бюро винограду і вина, - виноробні заводі «Вина Гулієвих», промислово-торгової компанії «Шабо», ознайомилися з експозицією Центру культури вина «Шабо».

За словами І.ПЛАЧКОВА, «дипломати відкрили для себе нову виноробну країну. Їх відгуки свідчили про те, що українські вина для них – винних гурманів, пришлися до душі».

При цьому гості вказали на проблеми, які, на їх погляд, істотно гальмують розвиток української виноробної галузі - невирішеність земельного питання, бюрократизм у владі і невизначена інвестиційна політика. Особливо європейці відзначили ситуацію щодо обов`язкової оплати виробниками ліцензій на оптову торгівлю у розмірі 500 тис. грн. Для невеликих виробників, що випускають до 100 тис. пляшок вина на рік, така плата лягає непомірним тягарем на ціну їх продукції і просто вбиває авторське, європейське за характером виноробство, не дозволяє розвинути наявний величезний потенціал української виноробної галузі, вважає І.ПЛАЧКОВ.

За його словами, дипломати відзначили, що в їх країнах підвищення культури споживання вина стало досить ефективним інструментом у боротьбі з алкоголізмом, а високий розвиток виноробства - ознакою цивілізованості держави.

У зв`язку з цим, відзначив І.ПЛАЧКОВ, за наслідками візиту Ж.М.ТЕЙШЕЙРА повідомив про те, що у листопаді розпочнеться розробка програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу виноробній галузі України. При цьому він наголосив на необхідності обов`язкової участі Українського бюро винограду і вина у розробці цієї програми. Адже саме виробники знають реальні проблеми галузі безпосередньо зсередини.