На кращі українські шахти претендують два мільярдери

Станом на 10 жовтня своє бажання брати участь в конкурсі на право концесії цілісних майнових комплексів державних вугледобувних підприємств виявили три компанії ТОВ «ДТЕК. Ровенькиантрацит», ТОВ «ДТЕК. Свердловантрацит» і ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» (всі - Донецьк).

Про це УНІАН повідомив директор департаменту майнових відносин і управління корпоративними правами Міністерства енергетики і вугільної промисловості, заступник голови конкурсної комісії Володимир ФІЧОВ.

В.ФІЧОВ нагадав, що дочірня компанія Coal Energy S.A. (Люксембург) ТОВ «Донпромбізнес» (Донецьк), яка раніше також подавала заявку, не була допущена до конкурсу через недотримання умов щодо внесення банківської гарантії, а також відсутність у компанії необхідного щорічного обсягу вуглевидобування на рівні не менш як 2 млн. тонн.

Як уточнив УНІАН інший член конкурсної комісії на умовах анонімності, комісія вже у п`ятницю, 14 жовтня, планує розкрити пропозиції учасників і приступити до їх оцінки.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості 11 серпня ц.р. оголосило конкурси з передачі в концесію цілісних майнових комплексів (ЦМК) найбільших державних вугледобувних об`єднань «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» (обидва – Луганська область). Активи підприємств передбачається передати в концесію на 49 років. Заявки на участь в конкурсі приймаються до 10 жовтня.

Довідка УНІАН. Група ПАТ «Донецьксталь», що контролюється Віктором НУСЕНКІСОМ, об`єднує активи у вугільній, металургійній і машинобудівній галузях. Крім того, група має аграрний напрям - агрохолдинг «Донецьксталь». У вугільній сфері в Україні групі, зокрема, належить шахтоуправління «Покровське» (раніше вугільна компанія «Шахта «Червоноармійська – Західна №1»), що спеціалізується на видобутку коксівного вугілля. Крім того, група співробітничає з ДП «Макіїввугілля».

У січні-серпні 2011 року ш/у «Покровське» збільшило видобуток вугілля на 31,6% - до 3,245 млн. тонн.

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ. Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, генерації та дистрибуції електроенергії.

До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», орендне підприємство «Добропіллявугілля» і п`ять збагачувальних фабрик.

Вугледобувні підприємства енергохолдингу ДТЕК (Донецьк) у січні-липні збільшили видобуток рядового вугілля на 17,7% або на 1,721 млн. тонн - до 11,435 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.