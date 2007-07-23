У Києві затримали російського бізнесмена, якого шукали кілька років

Національне центральне бюро (НЦБ) Інтерполу в Україні затримало російського бізнесмена Олега КУЗНЄЦОВА за підозрою у викраденні 800 тис. доларів шляхом шахрайства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник робочого апарату НЦБ Інтерполу в Україні Ростислав ВЕРГЕЛЕС сьогодні на прес-конференції в МВС.

За його словами, операція із затримання О.КУЗНЄЦОВА проводилася спільно з Управлінням з боротьби з організованою злочинністю м. Києва і міліцією Ленінградської області (Росія).

Р.ВЕРГЕЛЕС уточнив, що О.КУЗНЄЦОВ розшукувався Інтерполом впродовж декількох років, і протягом п`яти днів було встановлено його місцеперебування у Києві за допомогою локалізації телефонних дзвінків.

«Олег КУЗНЄЦОВ, працюючи на посаді керівника одного із закритих акціонерних товариств, уклав договір з підприємством, що виготовляє двигуни для вертольотів. На папері договір було виконано, в результаті цього не сталося», - сказав Р.ВЕРГЕЛЕС.

За його словами, сума контракту становила 800 тис. доларів.

Як зазначив Р.ВЕРГЕЛЄС, зараз українське бюро Інтерполу очікує клопотання російських правоохоронних органів про видачу О.КУЗНЄЦОВА Росії.