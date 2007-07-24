В Одесі евакуювали мешканців 4-поверхового будинку

В 1 годину 30 хвилин 24 липня в м. Одеса по вул. Лейтенанта Шмідта, на даху чотирьохповерхового житлового будинку виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі вогнем пошкоджено дах будинку на площі 1000 м2 та сталося обрушення сходових клітин з 1-го по 4-й поверхи.

Під час гасіння пожежі з будинку виведено 37 мешканців. Жертв та постраждалих немає.

Пожежу ліквідовано підрозділами Державної пожежної охорони в складі двадцяти шести відділень на основній та спеціальній техніці. Причина та збитки від пожежі встановлюються. Вирішується питання про відселення 37 мешканців будинку на період проведення аварійно-відновлювальних робіт.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.