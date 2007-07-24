Шуфрич ґарантує безпечне вивезення фосфору з України

09:46, 24 липня 2007
Суспільство
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Потяг ніде не буде зупинятись

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич на четвертий день прибув на місце аварії у Львівській області. 19 липня Безпечне вивезення хімікатів до Казахстану ґарантував в ефірі "5 каналу" головний рятувальник країни Нестор Шуфрич. У вівторок пообіді, найпізніше - у середу, цистерни з фософором вирушать до Казахстану. 

"Він (потяг) ніде не буде зупинятись. Bін буде оминати усі великі міста і, безумовно, в першу чергу Київ, про що стільки йшлося. Його буде супроводжувати два пожежних потяги. Безпека буде забезпечена максимальна, швидкість пересування буде мінімальною і супровод буде по всьому шляху слідування до кордону", зазначив міністр.

 

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