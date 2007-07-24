Шуфрич ґарантує безпечне вивезення фосфору з України

Безпечне вивезення хімікатів до Казахстану ґарантував в ефірі "5 каналу" головний рятувальник країни Нестор Шуфрич. У вівторок пообіді, найпізніше - у середу, цистерни з фософором вирушать до Казахстану.

"Він (потяг) ніде не буде зупинятись. Bін буде оминати усі великі міста і, безумовно, в першу чергу Київ, про що стільки йшлося. Його буде супроводжувати два пожежних потяги. Безпека буде забезпечена максимальна, швидкість пересування буде мінімальною і супровод буде по всьому шляху слідування до кордону", зазначив міністр.