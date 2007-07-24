У Туреччині перевернувся автобус з росіянами: 20 поранених (фото)

В результаті автомобільної аварії в Туреччині у вівторок постраждали 18 туристів з Росії. Мікроавтобус з росіянами перекинувся на гірській трасі Бельдібі-Анталія дорогою до аеропорт Анталія.

Як повідомив ІТАР-ТАРС віце-консул РФ в Анталії Сергій Корицький, росіяни прибули до Туреччини з Казані, їх автобус перекинувся через погані дорожні умови.

За словами Корицького, в автобусі були 18 росіян, серед яких троє дітей - п`яти, семи і дев`яти років. "На щастя, загиблих немає. Всі потерпілі перебувають у стані різного ступеня тяжкості в лікарні Анталії. Небезпеки для життя ні в кого немає", - сказав він.

Поранення одержали також водій і гід, що супроводжував групу. Росіяни поверталися в аеропорт після відпочинку на середземноморському курорті Кемер.

Агентство нагадує, що в минулої неділі в Польщі перекинувся автобус з російськими туристами. В результаті події 26 осіб одержали травми різного ступеня тяжкості, п`ятеро перебувають у тяжкому стані. ДТП відбулося в районі польського міста Познань. Автобус прямував до Ніцци (Франція).

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