Оперативний персонал ВАТ «Київенерго» відновив подачу електрики

Святошинського району Києва після пошкодження повітряної лінії 110 кВ підстанції "Жовтнева"- підстанція "Святошинська" №1.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Київенерго».

Згідно з повідомленням, сьогодні о 13.50 під час проведення робіт гаражним кооперативом, без узгодження з «Київенерго» і з порушенням Правил охоронних зон електричних мереж, стріла крана зачепила повітряну лінію 110 кВ ПС "Жовтнева"- ПС "Святошинська" №1, внаслідок чого сталося знеструмлення споживачів району підстанцій "Святошинська", "Довженко", "Станкозаводська", "Лепсе".

Оперативним персоналом «Київенерго» були проведені роботи з термінового включенню лінії ПС "Жовтнева" - ПС "Святошинська" №2, яка знаходилася на плановому ремонті.

О 14.57 живлення було подано від лінії ПС "Жовтнева" - ПС "Святошинська" №2, а о 15.04 - від лінії №1.

Зараз електропостачання всіх споживачів відновлене.