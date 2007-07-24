Розгляд ”справи Гонгадзе” призупинено, щоб зробити експертизи звинуваченим

Апеляційний суд Києва виніс ухвалу про проведення медичних експертиз підсудним у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, чим припинив на деякий час подальший розгляд даної справи в суді.

Про це УНІАН повідомила представник інтересів у суді вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛІЧЕНКО.

За її словами, таке рішення суд прийняв на закритому засіданні сьогодні.

При цьому В.ТЕЛІЧЕНКО зазначила, що на час проведення експертиз судові засідання будуть припинені. "Наступне засідання буде після проведення експертиз, коли прийдуть висновки", - сказала вона.

Як зазначила В.ТЕЛІЧЕНКО, підсудному Миколі ПРОТАСОВУ призначена комплексна судово-медична психолого-психіатрична експертиза, а підсудним Валерію КОСТЕНКУ і Олександру ПОПОВИЧУ проведуть психологічну експертизу.

Як повідомляв УНІАН, у вбивстві Г.ГОНГАДЗЕ звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – В.КОСТЕНКА, М.ПРОТАСОВА і О.ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.

Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.