Навіщо пустили цистерни з фосфором в Україну, якщо в них стільки недоліків?

20:24, 24 липня 2007
Суспільство
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Запитує екс-керівник питань безпеки на транспорті

Співробітники МНС на місці техногенної аварії під час підняття цистерни біля с. Ожидів (Львівська обл.), 20 липня 2007 р.Керівник Головної служби регіональної політики Секретаріату Президента України Семен КРОЛЬ (у минулому - заступник міністра транспорту і зв`язку з безпеки на транспорті) вважає, що залізничники не повинні були пропускати цистерни з фосфором в Україну. Про це він повідомив сьогодні журналістам.

«Якщо говорите, що вони (цистерни - УНІАН) не такі, то чому ви пустили в Україну?», - зазначив він. За його словами, для того, щоб пустити цистерну в країну, необхідно було перевірити її вагу на кордоні, рівень води і стан замкової арматури.

«КОЗАК (Володимир КОЗАК - гендиректор «Укрзалізниці» - УНІАН) каже, що зверху фосфору мало було 60 см води, а там було 30 см, але для того, щоб казах налив 60 см, йому треба було дати телеграму, це все тут написано (в інструкції з перевезення небезпечних вантажів - УНІАН), що повідомляється постачальнику про те, що температурний режим на території України можливий 30 і більше градусів», - заявив він.

Крім цього, С.КРОЛЬ прокоментував заяви про перевагу окремих цистерн. «КОЗАК каже, що в одній цистерні на 5 тонн більше, але кожна цистерна обладнана вимірювальним приладом ваги. Там стоїть вимірювальний прилад, він знаходиться назовні і видно, скільки його (фосфору) там є», - повідомив він.

Крім того, С.КРОЛЬ вважає, що цистерни слід було не пропускати вже тому, що там були «заварені заглушки». «РУДЬКОВСЬКИЙ каже (Микола РУДЬКОВСЬКІЙ - міністр транспорту і зв`язку України - УНІАН), що там були заварені заглушки. Може, й були заварені, то їх треба було перевірити, і якщо заварені - не пускайте на територію України», - зазначив він.

Як підкреслив С.КРОЛЬ, згідно із законом ми зобов`язані були прийняти цей вантаж на кордоні, і в разі виявлення недоліків не приймати його, а повернути назад, поки відправник не усуне всі зауваження.

Він також додав, що вдень у спекотні години фосфор не можна перевозити. В цей час цистерни мали стояти в закритому від сонця місці і поливатися водою.

У той же час, керівник прес-служби Мінтрансзв’язку Вікторія БУТЕНКО повідомила в коментарі УНІАН з посиланням на дані «Укрзалізниці», що питаннями температурного режиму мали займатися або експедитор вантажу, або відправник, що встановлене правилами перевезення. За її словами, крім того, немає можливості перевірити вагу вантажу в цистернах, оскільки вони герметичні, і відкривати їх може тільки відправник або одержувач.

Як повідомляв УНІАН, учора гендиректор «Укрзалізниці» В.КОЗАК повідомив, що «Укрзалізниця» не виявила порушень у вантажному потязі, що перевозив фосфор, приймаючи його на території України.

При цьому він додав, що, за попередніми вимірами, відправником не були дотримані правила в частині товщини води над фосфором, яка у разі температури повітря більше 40 градусів мала бути вищою 30 см - до 60 см. «На сьогодні ми проаналізували кілька цистерн - від 27 до 30 сантиметрів було», - зазначив В.КОЗАК. Він також повідомив, що фосфор можна перевозити вдень, згідно з правилами.

Раніше МТЗУ повідомляло, що встановлені окремі порушення умов перевезення фосфору і технічного стану цистерн, в яких він перевозився. Зокрема, серед ряду піднятих цистерн встановлено перевантаження їх фосфором до 5 тонн, а також є випадки невідповідності рівня води в окремих цистернах.

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