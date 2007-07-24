Навіщо пустили цистерни з фосфором в Україну, якщо в них стільки недоліків?

Керівник Головної служби регіональної політики Секретаріату Президента України Семен КРОЛЬ (у минулому - заступник міністра транспорту і зв`язку з безпеки на транспорті) вважає, що залізничники не повинні були пропускати цистерни з фосфором в Україну. Про це він повідомив сьогодні журналістам.

«Якщо говорите, що вони (цистерни - УНІАН) не такі, то чому ви пустили в Україну?», - зазначив він. За його словами, для того, щоб пустити цистерну в країну, необхідно було перевірити її вагу на кордоні, рівень води і стан замкової арматури.

«КОЗАК (Володимир КОЗАК - гендиректор «Укрзалізниці» - УНІАН) каже, що зверху фосфору мало було 60 см води, а там було 30 см, але для того, щоб казах налив 60 см, йому треба було дати телеграму, це все тут написано (в інструкції з перевезення небезпечних вантажів - УНІАН), що повідомляється постачальнику про те, що температурний режим на території України можливий 30 і більше градусів», - заявив він.

Крім цього, С.КРОЛЬ прокоментував заяви про перевагу окремих цистерн. «КОЗАК каже, що в одній цистерні на 5 тонн більше, але кожна цистерна обладнана вимірювальним приладом ваги. Там стоїть вимірювальний прилад, він знаходиться назовні і видно, скільки його (фосфору) там є», - повідомив він.

Крім того, С.КРОЛЬ вважає, що цистерни слід було не пропускати вже тому, що там були «заварені заглушки». «РУДЬКОВСЬКИЙ каже (Микола РУДЬКОВСЬКІЙ - міністр транспорту і зв`язку України - УНІАН), що там були заварені заглушки. Може, й були заварені, то їх треба було перевірити, і якщо заварені - не пускайте на територію України», - зазначив він.

Як підкреслив С.КРОЛЬ, згідно із законом ми зобов`язані були прийняти цей вантаж на кордоні, і в разі виявлення недоліків не приймати його, а повернути назад, поки відправник не усуне всі зауваження.

Він також додав, що вдень у спекотні години фосфор не можна перевозити. В цей час цистерни мали стояти в закритому від сонця місці і поливатися водою.

У той же час, керівник прес-служби Мінтрансзв’язку Вікторія БУТЕНКО повідомила в коментарі УНІАН з посиланням на дані «Укрзалізниці», що питаннями температурного режиму мали займатися або експедитор вантажу, або відправник, що встановлене правилами перевезення. За її словами, крім того, немає можливості перевірити вагу вантажу в цистернах, оскільки вони герметичні, і відкривати їх може тільки відправник або одержувач.

Як повідомляв УНІАН, учора гендиректор «Укрзалізниці» В.КОЗАК повідомив, що «Укрзалізниця» не виявила порушень у вантажному потязі, що перевозив фосфор, приймаючи його на території України.

При цьому він додав, що, за попередніми вимірами, відправником не були дотримані правила в частині товщини води над фосфором, яка у разі температури повітря більше 40 градусів мала бути вищою 30 см - до 60 см. «На сьогодні ми проаналізували кілька цистерн - від 27 до 30 сантиметрів було», - зазначив В.КОЗАК. Він також повідомив, що фосфор можна перевозити вдень, згідно з правилами.

Раніше МТЗУ повідомляло, що встановлені окремі порушення умов перевезення фосфору і технічного стану цистерн, в яких він перевозився. Зокрема, серед ряду піднятих цистерн встановлено перевантаження їх фосфором до 5 тонн, а також є випадки невідповідності рівня води в окремих цистернах.