Волинські метеорологи оголосили нове штормове попередження

Волинські метеорологи оголосили на цю ніч штормове попередження.

Як повідомив УНІАН начальник Волинського гідрометцентру Петро РУДИК, стихія розпочнеться близько першої години ночі з Волині. Далі циклон пошириться на Прикарпаття, Рівненщину, потім захопить Чернігів, і далі, за прогнозами, піде на Білорусь.

Синоптики прогнозують шквальний вітер, сильний дощ, можливий град. Як відзначив П.РУДИК, очікуються сильні грози, через перепади температури “у хмарах накопичився великий електричний розряд”.

П.РУДИК зазначив, що “з синоптичних матеріалів, які надійшли до нас з різних станцій – з німецьких, українських, та білоруських, стало відомо, що утворився дуже активний циклон. Тиск дуже різко падає. Створюються умови, коли цей фронт активно рухається на схід. Це так званий фронт оклюзії”.

За словами П.РУДИКА, цей циклон буде такої ж потужності, як і циклон 22-23 липня. Але, “можливо, слід чекати і гіршого”, наголосив начальник Волинського гідрометеоцентру.

Після проходження циклону температура понизиться на Волині до 20-24 градусів і супроводжуватиметься довготривалими дощами.

При цьому начальник Волинського гідрометцентру відзначив, що це попередження було розіслане всім відповідним службам і відомствам ще о 12.00.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок урагану, що 22-23 липня пронісся Волинською областю, пошкоджено 1038 житлових будинків, залишено без електропостачання 210 населених пунктів, повністю повалено 250 гектарів лісу. 10 осіб постраждали внаслідок падіння дерев та гілок.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 23 липня видав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків цієї стихії. Він, зокрема, доручив Кабінету міністрів України невідкладно створити спеціальну комісію з оцінки ситуації та забезпечення ліквідації наслідків стихійного лиха; розробити та затвердити у триденний строк план комплексних заходів щодо забезпечення ліквідації наслідків стихійного лиха. Згідно з указом, Камбін має забезпечити ліквідацію наслідків стихійного лиха у Волинській області до 15 серпня.