Україна зацікавлена розвивати співпрацю з Македонією

Україна зацікавлена й надалі розвивати динамічну співпрацю з Македонією. Про це заявив міністр економіки України Анатолій КІНАХ під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Македонія Мартіном ГУЛЕСКІ.

Як повідомила УНІАН прес-служба А.КІНАХА, український міністр підкреслив: «У даний час створено всі необхідні умови для взаємовигідного економічного співробітництва між державами».

Міністр зазначив, що на даному етапі розвитку економічних відносин між нашими країнами необхідне нарощування обсягів торгівлі з Македонією, як єдиною країною - кандидатом у члени в ЄС, з якою Україна має діючу Угоду про вільну торгівлю.

М.ГУЛЕСКІ висловив думку, що тісніша координація між урядами України й Македонії буде обопільно корисною для розвитку двосторонньої торгово-економічної співпраці.

*** За підсумками 2006 року в торгово-економічних відносинах між Україною та Республікою Македонія спостерігається тенденція підвищення товарообороту порівняно з 2005 роком. Так, за даними Держкомстату України, товарооборот України й Македонії в 2006 році становив 74,3 млн. дол. США (за 2005 рік - 38,4 млн. дол. США). При цьому експорт з України становив 69,5 млн. дол. США (за 2005 рік - 35,9 млн. дол. США), імпорт - 4,8 млн. дол. США (за 2005 рік - 2,5 млн. дол. США). Позитивне сальдо України в торгівлі з Македонією в 2006 році становило 64,6 млн. дол. США.

За 5 місяців 2007 року товарооборот між Україною й Македонією становив 45,5 млн. дол. США (на 81,7% більше, ніж за 5 місяців 2006 року), зокрема експорт становив 42,2 млн. дол. США, (на 77,8% більше, ніж за 5 місяців 2006 року), імпорт - 3,2 млн. дол. США (збільшився порівняно з аналогічним періодом 2006 року в 2,5 раза). Позитивне сальдо в торгівлі з Македонією становить 39 млн. дол. США.