Фірташ відбився від претензій колишньої дружини

Представники глави Group DF Дмитра ФІРТАША заявляють, що всі претензії його колишньої дружини Марії ФІРТАШ на активи Group DF відхилено в судах.

Про це йдеться в офіційній заяві Управляючого директора Group DF Роберта ШЕТЛЕР-ДЖОНСА, текст якої передано УНІАН.

Зокрема повідомляється, що 19 липня 2007 року Печерський районний суд міста Києва відхилив цивільний позов, поданий М.ФІРТАШ. У позові М.ФІРТАШ вимагала визнати недійсними підписані нею угоди про розділ майна, які вона уклала зі своїм колишнім чоловіком Д.ФІРТАШЕМ 20 грудня 2005 року і 26 січня 2006 року в рамках врегулювання матеріальних питань при розірванні браку.

У заяві повідомляється, що суд відхилив її претензії і виніс поставу, що укладання цих угод не порушило жодних її прав, що вона повністю розуміла значення і зміст угод до моменту їх підписання, і що угоди були укладені за взаємною згодою. Суд дійшов висновку, що М.ФІРТАШ не має права на отримання будь-якого відшкодування шкоди або компенсації.

Крім того, представник Д.ФІРТАША повідомив, що 18 липня Високий суд правосуддя Британських Віргінських островів (де зареєстрована компанія Group DF) виніс окрему ухвалу проти М.ФІРТАШ, яка, не повідомивши іншу сторону, подала офіційний запит на отримання конфіденційної корпоративної інформації, що стосується Group DF. «Результатом суду стала підтримка Високим судом вимоги Д.ФІРТАША відхилити запит М.ФІРТАШ на підставі того, що М.ФІРТАШ, подаючи запит, переслідувала неналежну мету, не розкрила належну інформацію і надала інформацію, що вводить в оману», - говориться в заяві Р.ШЕТЛЕР-ДЖОНСА.

При цьому в документі наголошується, що, прийнявши таку ухвалу, Високий суд Британських Віргінських островів повністю задовольнив запити Д.ФІРТАША, відхилив запити М.ФІРТАШ, відмовивши їй в судовому розгляді. Суд також наказав М.ФІРТАШ сплатити судові витрати.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине» №130 від 25 червня ц.р. колишній пасинок бізнесмена Д.ФІРТАША Олександр КАЛИНОВСЬКИЙ припустив, що автомобільну аварію, в якій обвинувачують його брата Сергія КАЛИНОВСЬКОГО, і в результаті якої загинули двоє людей, міг організувати Д.ФІРТАШ. О.КАЛИНОВСЬКИЙ пов`язав це з тим, що його мати М.ФІРТАШ вирішила вступити з Д.ФІРТАШЕМ в майновий спір. При цьому О.КАЛИНОВСЬКИЙ повідомив про звернення до суду Великої Британії з вимогою передати матері 50% акцій бізнесу Д.ФІРТАША – вартістю близько 1,8 млрд. євро.

27 червня представники Д.ФІРТАША заявили, що брак Дмитра і Марії ФІРТАШ розірвано більш як півтора роки тому, і всі юридичні і майнові питання, пов`язані з його розірванням, врегульовані в суді і закріплені у мировій угоді. Також у заяві особливо наголошувалося, що Д.ФІРТАШ не має ніякого відношення до трагічного ДТП на бульварі Шевченка в Києві, і що у зв`язку з поширюваними неправдивими твердженнями у деяких ЗМІ має намір звернутися з офіційною скаргою до прокуратури і судових органів України.

Довідка УНІАН. Аварія за участю С.КАЛИНОВСЬКОГО - молодшого сина великого нафтового бізнесмена Зиновія КАЛИНОВСЬКОГО і екс-дружини співвласника «РосУкрЕнерго» Д.ФІРТАША М.ФІРТАШ - сталася 30 травня близько 5-ї години ранку. BMW М6, за кермом якого перебував С.КАЛИОНОВСЬКИЙ, врізався у припарковані "Жигулі" на бульварі Шевченка, 23 в Києві. Пасажир "Жигулів", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці. З С.КАЛИНОВСЬКИМ у машині їхала його 25-річна подруга, яка через декілька днів померла від одержаних травм.