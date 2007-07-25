Усі цистерни з фосфором готові до відправки в Казахстан

17:00, 25 липня 2007
Суспільство
906

Залізничники відновлюють колію

Співробітники МНС гасять пожежу, що виникла в результаті падіння та спалаху залізничних цистерн з жовтим фосфоромСьогодні вранці на місці аварії вантажного поїзда з фосфором у Львівській області була піднята остання цистерна.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Укрзалізниці», всі цистерни вже завантажені й готові для відправки в Казахстан.

Водночас, за даними «Укрзалізниці», залізничники завершують роботи з відновлення непарної колії і контактної електромережі.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter