Усі цистерни з фосфором готові до відправки в Казахстан
17:00, 25 липня 2007Суспільство
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Залізничники відновлюють колію
Сьогодні вранці на місці аварії вантажного поїзда з фосфором у Львівській області була піднята остання цистерна.
Як повідомили УНІАН в прес-службі «Укрзалізниці», всі цистерни вже завантажені й готові для відправки в Казахстан.
Водночас, за даними «Укрзалізниці», залізничники завершують роботи з відновлення непарної колії і контактної електромережі.
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