У Києві - перша за останні 20 років смерть від сказу

Сьогодні в Києві відбудеться брифінг директора департаменту ветеринарної медицини Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Віталія БАШИНСЬКОГО щодо причин смерті 27-річного чоловіка в Києві і результатів досліджень на сказ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держветфітослужби, брифінг розпочнеться о 15.00 за адресою вул. Б.Грінченка,1, 4 поверх.

*** 18 жовтня ЗМІ повідомили, що в Києві від укусу цуценяти пітбуля, хворого на сказ, помер 27-річний міліціонер.

Чоловіка у важкому стані привезли до міської клінічної лікарні №8, писала «Комсомольская правда в Украине».Лікарі виявили у постраждалого схожі зі сказом симптоми – сильне збудження, галюцинації, боязнь води, світла, слиновиділення. Попри зусилля лікарів, міліціонер через 2 тижні помер.

Він встиг розповісти, що йому подарували цуценя. Вдома собака вкусив його, а через 10 днів помер. За словами міліціонера, ветеринари, які дослідили труп тварини, слідів сказу не виявили.

Санітарно-епідеміологічна служба підтвердила, що міліціонер помер від сказу. Це перша людська смерть від сказу в Києві за останні 20 років.