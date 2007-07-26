Якій бути Либідській площі?

Архітектурно-містобудівна рада Києва відправила на доопрацювання містобудівне обгрунтування реконструкції Либідської площі в Голосіївському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Містобудівної ради.

Проект розроблений СУ «Інститут урбаністики в м. Києві» на замовлення Київського інвестиційного агентства КМДА.

За словами головного архітектора проекту Алли ПЛЕШКАНОВСЬКОЇ, проект передбачає будівництво 6-поверхового блоку конференц-залів з вхідною групою, виставковими приміщеннями, малими залами і конференц-залами загальною площею 7,3 тис. кв. м, 45-поверхової будівлі із стилобатною частиною з торговими приміщеннями площею 39,5 тис. кв. м, розташованими з першого по шостий поверхи і офісними приміщеннями, розміщеними з сьомого по 45-й поверх, а також підземного паркінгу на 550 машино-місць. Загальна площа комплексу становитиме 94,4 тис. кв. м.

Площа земельної ділянки становить 1,9 га.

Архітектор зазначила, що територія скверу із зеленими насадженнями не виконує рекреаційної функції, оскільки затиснута двома транспортними розв`язками, і запропонувала забудувати її офісними приміщеннями. Водночас, на її думку, будівництво в цій зоні п`яти висотних офісних центрів неприпустимо.

Проект також передбачає розробку транспортної схеми, яка б розвантажила Либідську площу. За підрахунками розробників, в часи-пік площа витримує навантаження в 4,5 тис. автомобілів за годину.

В ході розгляду проекту член Містобудівної ради Анатоль КАРМІНСЬКИЙ запропонував відхилити проект, оскільки він використовується не для реконструкції, а для забудови Либідської площі.

Підбиваючи підсумки розгляду проекту, головний архітектор Києва Василь ПРИСЯЖНЮК відправив проект на доопрацювання, з рекомендацією передбачити будівництво нового переходу на підставі комплексної схеми транспорту, реконструювати і упорядкувати сквер, в якому можна побудувати одну будівлю для обслуговування метрополітену, а також використати підземний простір.

Водночас Архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила концептуальний проект забудови кварталу, обмеженого бульв. Дружби Народів, вул. Любченка і Грінченка в Голосіївському районі столиці.

Проект розроблено ТАМ «А.Пашенько» спільно з канадською компанією Brisbin and Company, яка відома розробкою концепції будівництва великого ТРЦ у комплексі «Москва-Сіті» в Москві. Замовником проекту виступає ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь».

За словами головного архітектора проекту Андрія ПАШЕНЬКА, проект передбачає будівництво багатофункціонального комплексу, який включає 4-поверхову стілобатну частину з торгово-розважальним центром, критим катком, кінотеатрами, ресторанами, боулінгом, кортами, дитячими майданчиками і фонтанами, багаторівневий підземний паркінг на 7 тис. машиномісць. Загальна площа 4-поверхового ТРЦ становитиме 151,9 тис. кв.м.

По периметру ТРЦ будуть зведені багатоповерхові башти офісного центру класу «А», п`ятизірковий готель, а також дві житлові будівлі. Висота найвищої башти становитиме 230 метрів. До офісного центру увійдуть 29-поверхова північно-східна башта, 49-поверхова східна башта, 22-поверхова південно-східна башта і 30-поверхова західна башта. Загальна площа 42-поверхового готелю становитиме 56 тис. кв.м, житлової будівлі з апартаментами - 70,4 тис. кв.м.

Загальна площа комплексу, розміщеного на ділянці 7 га, становить 834 тис. кв.м. На території, що відноситься до комунально-складської зони, розташовані холодокомбінат, який планується знести, а також колишня меблева фабрика ім. Боженка. Згідно з генпланом міста, до 2020 року функція території зміниться на громадську.

Замовник проекту уклав договір з ВАТ «Київський холодокомбінат №2» і ЗАТ «Либідь-Плаза», які є власниками земельних ділянок, згідно з яким «Інвестиційний союз «Либідь» затверджує концепцію комплексу, фінансує і здійснює проектні і будівельні роботи.

У проекті також передбачена нова схема транспортної розв`язки Либідської площі.

За словами представника замовника, орієнтовна вартість проекту становить близько 800 млн. дол. А член Містобудівної ради Янош ВІГ висловив думку, що в проект потрібно інвестувати не менше 2,5 млрд. дол., половина з яких піде на будівництво будівель, а половина - на будівництво інфраструктури.

В цілому схваливши проект, член Містобудівної ради Анатоль КАРМІНСЬКИЙ відзначив, що проблема полягає в організації одностороннього руху по вул. Горького і Червоноармійській.

На думку члена Містобудівної ради Едуарда ЛЕЩЕНКА, транспортна схема має розроблятися з ув`язкою з могутнім екологічним навантаженням. При цьому з проекту слід виділити об`єкти, які мають бути здані в експлуатацію до Євро-2012.

Підбіваючи підсумки розгляду проекту, головний архітектор Києва Василь ПРИСЯЖНЮК схвалив проект, рекомендував доопрацювати транспортну схему спільно з АТ «Київпроект» з урахуванням комплексної транспортної схеми міста до 2020 року, одержати попередні технічні умови для будівництва інженерної інфраструктури, доопрацювати параметри будівлі з урахуванням аероруху, детально опрацювати об`єкти, розташовані в зоні метро і розглянути питання перенесення транспортних вузлів з Либідської площі на Московську площу.