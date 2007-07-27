Після того як Губський побачив 45 га землі у Завокзаллі, ”рішення змінилося”

Міські власті Фастова Київської області звинувачують представників БЮТ у спробі захоплення 45 га землі, відведеної під будівництво заводів компанії «Кнауф Інсулейшн», інвестиції в які становитимуть близько 250 млн. дол.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН міський голова Фастова Володимир ТИМОФЕЄВ.

За словами депутата Фастівської міської ради Сергія ЗІЛОВА, 8 червня Фастівська міськрада прийняла рішення про виділення компанії ТОВ «Кнауф Інсулейшн Україна» земельної ділянки площею 45 га в промисловій зоні «Завокзалля» під будівництво заводів з виробництва теплоізоляційних матеріалів, сухих будівельних матеріалів і гипсокартону в оренду на 49 років.

«Фракція БЮТ проголосувала за виділення землі інвесторам. Після того, як ГУБСЬКИЙ (член фракції БЮТ в парламенті п`ятого скликання Богдан ГУБСЬКИЙ - УНІАН) побачив ці землі, рішення змінилося», - сказав С.ЗІЛОВ.

Він також зазначив, що представники фракції БЮТ мали намір відмінити рішення міськради про виділення ділянки і провести аукціон за участю трьох фірм.

«Вони хотіли заднім числом провести аукціон і підставити три фірми, які контролюють представники фракції БЮТ ГУБСЬКИЙ і ПИСАРЕНКО», - підкреслив С.ЗІЛОВ.

Депутат міськради уточнив, що на ділянку претендують фірми «Штиль» (Херсон), «Ріал Інвестмент» (Київ) і «Тіко Лтд» (Київ).

«На кожному бланку фірм однакова печатка. За адресами цих фірм містяться приватні квартири», - сказав С.ЗІЛОВ.

За його словами, представники фракції БЮТ досі блокують роботу «Кнауф» на цих землях шляхом подачі ряду позовів у судові інстанції.

«Ми шість судів виграли. Вони жодного суду не виграли», - повідомив мер Фастова В.ТІМОФЕЄВ.

С.ЗІЛОВ зазначив, що депутат Фастівської міськради Станіслав ОНІЩУК подав апеляційну скаргу на рішення Київського міського суду, який раніше відхилив його позов.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Олександра КУЖЕЛЬ заявила про те, що власті Фастова затягують питання відведення земельної ділянки під будівництво заводу компанії «Кнауф».

За її словами, «для міста це просто рай - 300 млн. євро тільки початкових інвестицій, це можливість істотного збільшення міського бюджету. Проте, вже 8 місяців міська рада вимагає хабар для ухвалення рішення з питання відведення земельної ділянки під будівництво заводу».