Чоловік розстріляв сусідів за те, що заважали йому спати

В одному із сіл Кіровоградської області 49-річний чоловік розстріляв з рушниці двох сусідів, оскільки будівельний шум на їхній території заважав йому спати.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС у Кіровоградській області, того дня 57-річний чоловік разом із 36-річним сином вирішили відгородитись від сусідів вищим парканом. Причиною такого рішення стали постійні конфлікти й сварки між родинами. В цей час їх сусід зібрався спати надворі, а оскільки шум йому заважав, він почав сваритись із чоловіками, вимагаючи припинити будівництво паркану. Сусіди пояснили, що будівельний шум увечері чи вночі заважатиме оточуючим більше, ніж вдень. Після кількох погроз чоловік повернувся в хату, зарядив свою мисливську рушницю, а потім вийшов у двір і без будь-якого попередження вистрелив у батька. Син кинувся на допомогу, та його зупинив другий постріл.

На звуки пострілів вибіг зять “мисливця”. Він відібрав рушницю у тестя та викликав правоохоронців і швидку допомогу.

Старший з чоловіків помер за кілька днів у лікарні, його син на сьогодні перебуває у тяжкому стані.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 121 Кримінального Кодексу України (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті потерпілого). Слідство триває.