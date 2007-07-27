Від пожежі в найбільшому севастопольському супермаркеті лишилися ”ділянки тління”

У Севастополі пожежу в супермаркеті „Еко-маркет”, що виникла сьогодні близько 17.00 години, локалізовано, загрози розповсюдження вогню немає, так само як немає загрози людям. Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Центру пропаганди Управління МНС у місті Севастополі старший лейтенант внутрішньої служби Валерій СТРЕЛЕЦЬ.

За словами офіцера, „залишилися поодинокі ділянки тління, полум’яного горіння вже немає, зараз, щоб повністю ліквідувати пожежу, необхідно здійснити проливку і розбирання конструкцій. Сили і засоби для тушіння пожежі в достатній кількості”.

За словами В.СТРЕЛЬЦЯ, „пожежа була за викликом №3 - це найбільша ступінь пожежі. Вся бойова техніка гарнізону, яка знаходилася в бойовому розрахунку, виїжджала”. Як додав офіцер, до гасіння було залучено 7 пожежних автоцистерн, 2 автодрабини і три водовозки. Допомагали також пожежний автомобіль ВМС України і одна водовозка приватної фірми.

Як повідомив В.СТРЕЛЕЦЬ, за попередніми оцінками, згоріли дах і торгівельні зали другого поверху супермаркету. Постраждалих немає, відвідувачі і працівники магазину були евакуйовані на самому початку виникнення пожежі, сказав він.

Старший лейтенант уточнив, що перше повідомлення про пожежу в “01” надійшло о 16.45. Причини виникнення пожежі і завданий збиток встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в супермаркеті супроводжувалася сильним задимленням, дим було видно за кілометри від “Еко-маркету”. Через ліквідацію пожежі було на кілька годин перекрито рух транспорту по одній з найбільш напружених автомагістралей в сторону бухт Стрілецька, Омега і Камишова.