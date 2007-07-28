У столичних лікарнях встановлять автономні резервні джерела електрики

За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в усіх медичних закладах Києва встановлять автономні резервні джерела електропостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, таке рішення ухвалено для того, щоб при можливому аварійному відключенні електроенергії уникнути загрози для життя пацієнтів. На сесійному засіданні Київради депутати вирішили виділити восени додаткові кошти на програму із закупівлі та встановлення таких дизельгенераторів. Раніше замовнику робіт – комунальному підприємству «Інженерний центр» – з міського бюджету уже було виділено 11,9 млн.грн. на ці потреби.

За інформацією названого підприємства, торік було укладено договори на проектування резервних джерел електропостачання по 38 об’єктах. Наразі вже розроблено проектно-кошторисну документацію, яка перебуває на погодженні у відповідних інстанціях – в пожежній охороні, СЕС, екологічній службі, службі охорони праці та «Київдержекспертизі». Також укладено договори щодо встановлення дизельних електростанцій з 9 лікувальними установами: міською клінічною лікарнею №8, пологовими будинками №5 і №7, дитячою клінікою №1, станцією швидкої медичної допомоги та медицини катастроф, шпиталем інвалідів ВВв, лікарнею швидкої медичної допомоги, клінічною онкологічною лікарнею та міською клінічною лікарнею №12.