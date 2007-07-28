Сьогодні Президент здійснить робочу поїздку до Львівської області

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО здійснять робочу поїздку до Львівської області і візьмуть участь у заходах IV Всесвітніх бойківських фестин.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО огляне виставку народних майстрів «Барви Бойківського краю».

Також заплановано коротке спілкування Президента з представниками ЗМІ.

*** Перші Всесвітні Бойківські фестини відзначаються з часу проголошення незалежності України. Це величне дійство, що проводиться через кожні п’ять років (1992 р., 1997 р., 2003 р.), супроводжується неповторними сурмами трембіт та мелодіями троїстих музик, збирає велику кількість туристів і гостей з усього світу.