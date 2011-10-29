Інтернет-магазини примусять мати офіс

Суб`єкти інтернет-торгівлі, що працюють без офісних приміщень, піддаватимуться штрафним санкціям вже через 6 місяців після набуття чинності закону про внутрішню торгівлю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, посилаючись на заяву директора департаменту розвитку торгівлі Мінекономрозвитку Ігоря ГАРБАРУКА.

«У разі порушення цих вимог вже за шість місяців після публікації закону ті суб`єкти ведення господарства, які здійснюють дистанційну торгівлю і не мають офісного приміщення, можуть бути оштрафовані», - заявив І.ГАРБАРУК.

При цьому він зазначив, що йдеться лише про офісні приміщення. Складські ж приміщення, якими мають користуватися суб`єкти інтернет-торгівлі, можуть не належати їм, а перебувати в оренді.

«Ми розуміємо, що суб`єкти ведення господарства, які здійснюють торгівлю через Інтернет, не обов`язково повинні мати свої складські приміщення, оскільки вони можуть співробітничати з іншими підприємствами, у яких є складські приміщення для зберігання товарів», - сказав він.

Крім того, згідно з положеннями законопроекту, суб`єкти господарювання у сфері дистанційної торгівлі, відзначив І.ГАРБАРУК, зобов`язані надавати покупцям інформацію про своє найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, наявність патенту або ліцензії, товари і умови договору купівлі-продажу шляхом її розміщення в каталогах, буклетах, проспектах, інформаційних мережах, зокрема, в Інтернеті.

«При цьому жодних обмежень щодо товарів для дистанційної торгівлі проектом не передбачено», - наголосив представник Мінекономрозвитку.

В цілому, за його словами, реалізація закону дозволить забезпечити цінову стабільність на ринку соціально значущих товарів, підвищити якість торгового обслуговування споживачів, збільшити в Україні кількість торгових площ до рівня Європейських (650 кв.м. на 1 тис. чоловік).

Нагадаємо, що 12 жовтня Кабінет міністрів схвалив проект Закону «Про внутрішню торгівлю» для передачі його на розгляд Верховною Радою.