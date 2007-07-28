Директор фосфорного заводу одержав орден за сприяння розвитку залізниці

Генеральний директор “Укрзалізниці” Володимир КОЗАК провів зустріч з представниками Новоджамбульського фосфорного заводу (Казахстан), які у Львівській області брали участь в ліквідації аварії вантажного потяга з жовтим фосфором, а також в організації відправки цього небезпечного вантажу з України до Казахстану.

Як повідомили УНІАН в Управлінні взаємодії зі ЗМІ “Укрзалізниці”,

В.КОЗАК подякував казахським фахівцям за допомогу.

Гендиректор “Укрзалізниці” вручив казахським ліквідаторам пам’ятні подарунки та нагородив директора Новоджамбульського фосфорного заводу Леоніда ФРАНГУЛІДІ орденом «За сприяння розвитку залізничного транспорту».